США опередили Китай по количеству умерших от COVID-19

Всего в штатах умерли 3 415 человек, в Китае количество погибших составляет 3 309.

США обогнали Китай по числу смертей от коронавируса. Об этом свидетельствуют мониторинговые данные университета Джонса Хопкинса.

Всего в штатах умерли 3 415 человек, в Китае количество погибших составляет 3 309. По общему числу умерших перед Китаем находятся только Италия и Испания.

Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи заявил, что может вызвать новую вспышку заболевания в штатах уже осенью. США при этом к такому положению дел будут не готовы.

Всего в мире выявлено более 823 тысяч инфицированных коронавирусом; 40 тысяч человек погибли, 174 тысячи – вылечились.

Видео: YouTube/ Al Jazeera English