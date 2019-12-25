Эксперты ждут новую вспышку заболеваемости инфекцией к осени этого года.

США приготовились ко второй волне коронавируса. Об этом сообщил директор Института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. Специалист обсудил ситуацию с распространением коронавируса по стране с президентом Америки Дональдом Трампом.

Я надеюсь, что этого не случится, но мы определенно готовы прокомментировал спикер

По словам медика, новая вспышка коронавируса ждет США уже осенью 2020 года. Эксперт добавил, что к этому времени у врачей будут способы бороться с инфекцией, которых нет сейчас. На данный момент ученые разрабатывают вакцину, совершенствуются технологии проверки наличия инфекции в организме человека.

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