Сергей Кислица обвинил РФ в попытках воспользоваться пандемией коронавируса в личных интересах.

Украина обвинила Россию в закулисной дипломатии. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица. По мнению специалиста, РФ пытается воспользоваться мировой пандемией коронавируса ради того, чтобы ослабить санкции и "отбелить имидж в глазах цивилизованного мира".

Кислица напомнил, что в начале апреля Россия намеревалась провести в Генеральной ассамблеи резолюцию, которая позволяла бы странам отменить введенные экономические ограничения. Украинец напомнил, что Киев дал отпор и совместно с партнерами заблокировали принятие документа.

Россияне большие мастера многоходовок, они могут не иметь изысканности в своих действиях, они часто действуют кондово прокомментировал эксперт

Сергей Кислица добавил, что Россия смогла №заработать определенные баллы" в Генассамблее ООН среди государств, которые выступают против введения односторонних санкций. По словам эксперта, дипломатия России остается мощной, но "идеологически чуждой" Украине и ее западным партнерам, включая Европу, Северную Америку и Австралию.

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