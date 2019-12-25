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В Кремле назвали неприемлемыми попытки "приватизации" космоса
Сегодня, 13:29
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lesjasap

В Кремле назвали неприемлемыми попытки "приватизации" космоса

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Дмитрий Песков прокомментировал заявление Трампа о ресурсах на Луне.

В Кремле назвали неприемлемыми попытки "приватизации" космоса. Об этом журналистам "РБК" рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Чиновник прокомментировал указ главы США о добыче природных ресурсов на Луне. Песков добавил, что в настоящий момент затрудняется сказать, можно ли действительно считать попытки иностранной страны "приватизацией". Однако если этот факт можно будет доказать, то подобные попытки следует расценивать как неприемлемые.

Дмитрий Песков заметил, что международным экспертам следует провести юридическую оценку данного решения, принятого властями Америки.

Пентагон попросил $20 млрд, чтобы противостоять КНР и РФ.

Теги: космос, кремль, луна, приватизация
Категории: Картина дня, Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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