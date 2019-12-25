Пентагон попросил $20 млрд, чтобы противостоять КНР и РФ

Минобороны США хочет увеличить влияние в Индо-Тихоокеанском регионе.

Пентагон попросил 20 миллиардов долларов у Конгресса США, чтобы противостоять Китаю и России в плане вооружения. Министерство обороны считает, что государство должно предоставить дополнительные денежные средства на расходы, которые армия несет в Индо-Тихоокеанском регионе. Соответствующую информацию опубликовали авторы материала в издании South China Morning Post.

Пентагон заявил, что в настоящее время у США нет "убедительного сдерживающего фактора" в данном регионе. Это упущение позволит представителям КНР и РФ действовать в ущерб интересам Америки. Военные предлагают увеличить средства, необходимые на расширение противоракетной обороны страны, модернизации РЛС, а также организацию учений и поддержку союзников США в регионе.

Напомним, что на финансовый год в 2021 году Пентагон рассчитывает получить от Конгресса поддержку в 1,6 млрд долларов, а в 2022-2026 годах - еще 18,5 млрд долларов.

Пентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты.