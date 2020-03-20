На основе полученных данных будут проводиться дальнейшие разработки.

Пентагон сообщил об успешных испытаниях гиперзвуковой ракеты. Летный эксперимент провели на гавайском острове Кауаи 19 марта.

Стандартный планирующий блок пролетел на гиперзвуковой скорости до указанной точки попадания. Пуск отслеживало агентство противоракетной обороны США.

На основе полученных данных будут проводиться дальнейшие разработки.

Теперь США готовы перейти к следующей фазе направления гиперзвукового ударного арсенала. Испытанный блок универсален для систем вооружений сухопутных сил и ВМС.

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Видео: YouTube / Military Update