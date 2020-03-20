Москва не станет подчиняться шантажу, несмотря на потери и убытки.

СМИ пишут о нежелании России сдаваться в споре о нефти с саудитами. Как стало известно Bloomberg, президент РФ Владимир Путин первым не пойдёт на переговоры с Эр-Риядом.

В публикации сказано, что Россия не станет подчиняться шантажу, несмотря на потери и убытки. Даже даже стоимость барреля нефти ниже 20 долларов не заставит Москву изменить позицию.

Как пишут авторы материала, российские власти уверены, что смогут победить в нефтяной войне, потому что заблаговременно создали достаточные резервы для этого. Демпинг от Саудовской Аравии на нефтяном рынке при этом стал для Москвы просто неожиданной неприятностью.

Ранее Песков прокомментировал сообщения о новых санкциях США против России.