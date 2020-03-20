Накануне о возможности введения новых санкций против РФ рассказывала The Wall Street Journal.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о новых санкциях США против России. Он назвал их следствием весеннего обострения на фоне коронавируса у страдающих русофобией.

Комментировать эти вбросы относительно возможных санкций я не хочу, - заявил чиновник.

Накануне о возможности введения новых санкций против РФ рассказывала The Wall Street Journal. Это, по мнению авторов, должно стать наказанием России за дестабилизацию на нефтяном рынке.

Ранее в Кремле заявили, что не считают нынешние цены на нефть катастрофой для России.

Видео: YouTube / BBC News, CNN