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Песков прокомментировал сообщения о новых санкциях США против России

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Накануне о возможности введения новых санкций против РФ рассказывала The Wall Street Journal.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о новых санкциях США против России. Он назвал их следствием весеннего обострения на фоне коронавируса у страдающих русофобией.

Комментировать эти вбросы относительно возможных санкций я не хочу, - заявил чиновник.

Накануне о возможности введения новых санкций против РФ рассказывала The Wall Street Journal. Это, по мнению авторов, должно стать наказанием России за дестабилизацию на нефтяном рынке.

Ранее в Кремле заявили, что не считают нынешние цены на нефть катастрофой для России.

Видео: YouTube / BBC News, CNN

Теги: нефть, песков, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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