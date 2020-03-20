Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о новых санкциях США против России. Он назвал их следствием весеннего обострения на фоне коронавируса у страдающих русофобией.
Комментировать эти вбросы относительно возможных санкций я не хочу, - заявил чиновник.
Накануне о возможности введения новых санкций против РФ рассказывала The Wall Street Journal. Это, по мнению авторов, должно стать наказанием России за дестабилизацию на нефтяном рынке.
Ранее в Кремле заявили, что не считают нынешние цены на нефть катастрофой для России.
Видео: YouTube / BBC News, CNN
Обсуждение ( 0 )