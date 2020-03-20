Дмитрий Песков считает, что в данный момент никто не может дать точный прогноз на ситуацию через год, два или три.

В Кремле не считают нынешние цены на нефть катастрофой для России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Чиновник не отрицает, что на рынке нефти сложилась неприятная ценовая конъюнктура. В среднесрочной перспективе страна имеет на несколько лет солидный запас прочности. Россия способна выполнить все социальные обязательства и планы развития. Песков вспомнил периоды, когда ситуация по стоимостью нефти была еще ниже текущей.

Здесь главное, что вряд ли кто-то возьмется прогнозировать конъюнктуру международных цен на перспективу через год, два или через три прокомментировал спикер

По словам совладельца "Лукойла", бизнес "не мог в страшном сне представить, что будет продавать нефть по $25". Об этом Леонид Федун накануне рассказал в интервью журналистам "РБК".

Кремль предложил не полагаться на мнение Кудрина о росте экономики.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News, CNN