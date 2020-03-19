Федун считает цену на нефть катастрофической. Ранее стоимость барреля опустилась ниже 25 долларов.
Совладелец ЛУКОЙЛа Леонид Федун в интервью РБК назвал эту ситуацию катастрофической. Ниже 25 долларов за баррель цена нефти опускалась только 17 лет назад.
Сейчас это произошло из-за развала сделки ОПЕК+.
По словам Федуна, некоторые госкомпании активно лоббировали выход России из сделки. При этом на совещании нефтиников с Владимиром Путиным за пару дней до заседания участников ОПЕК идея выхода не обсуждалась.
Ранее мы рассказывали, что Центробанк РФ 19 марта начнет продавать валюту на внутреннем рынке.
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