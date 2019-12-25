Нуланд: на Украине есть объекты биологических исследований, США опасаются их захвата

В Госдепе рассказали о том, чего опасаются на Украине.

Заместитель американского государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд заявила о том, что на Украине есть объекты биологических исследований, а США опасаются их захвата. Такими сведениями чиновница поделилась с законодателями на слушаниях в местном комитете по внешней политике, проводимых в Сенате Конгресса США. В настоящее время Вашингтон пытается не допустить захвата инфраструктурных научных объектов силами РФ.Таким образом спикер ответила на вопрос о том, есть ли на территории Украины биологическое и химическое оружие.

Мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся. Виктория Нуланд, замглавы госсека США

Американские сенаторы спросили Викторию Нуланд о том, считает ли она, что в случае какого-либо инцидента на Украине, связанного с биологическим или химическим оружием, ответственность за это ложиться на Россию. Представитель Госдепа уточнила, что в этом у нее нет сомнений, так как для Москвы это будет "хрестоматийным методом". Речь идет об обвинениях других в том, что они якобы сами намерены сделать.

Госдеп поддерживает усилия по выявлению нарушений прав человека при операции РФ на Украине.

Фото и видео: YouTube / NowThis News