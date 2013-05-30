Госдеп поддерживает усилия по выявлению нарушений прав человека при операции РФ на Украине

Нед Прайс считает достоверными данные о гибели мирных жителей на Украине.

Госдепартамент США поддерживает усилия по выявлению нарушений прав человека при специальной военной операции РФ на Украине. Соответствующее заявление официальный представитель внешнеполитического ведомства сделал на регулярном брифинге с журналистами. Нед Прайс рассказал прессе о приверженности Вашингтона к привлечению ответственности виновных за нарушение международного гуманитарного права.

Разумеется, должна быть ответственность…за то, что она начала эту ненужную, необоснованную, неоправданную войну против своего соседа. Это то, над чем США вместе с международным сообществом предстоит биться. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

По мнению Прайса, конфликт на Украине привел к перемещению сотен тысяч лиц, а также к значительным потерям среди местного населения. В Госдепе считают, что операция РФ грозит и дальнейшим распространением на мирные районы, что может сказаться на росте жертв. В США считают достойными доверия сообщения о жертвах среди гражданского населения, так как они коррелируются с предыдущими операциями РФ на Украине и других мировых регионах, в которых была задействована армия РФ.

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Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State