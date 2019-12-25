Об этом и многом другом рассказал глава комитета по здравоохранению Северной столицы.

Новый корпус роддома №9 в Петербурге начнет принимать пациенток с 14 декабря. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте" сообщил глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец. Он напомнил, что строительство нового корпуса учреждения стартовало в 2013-м году, а новый и уже существующий корпусы роддома будут работать как единый комплекс, который обеспечит непрерывное оказание медицинской помощи по профилю акушерства и гинекологии. В здании начнет работу психофизиопрофилактический центр подготовки к родам с бассейном – уникальный для городских родильных домов, первый в нашем городе, отметил Лисовец.

Родильный дом №9 на улице Орджоникидзе в октябре привлекали к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. В учреждении не вносили необходимые данные о заболевших коронавирусом и их окружении.

В своем обращении Дмитрий Лисовец напомнил, что минувшая неделя отмечена серьезным ростом числа госпитализаций. Перепрофилированные под работу с инфекционными больными "ковидные" стационары приняли 5785 человек. Рост числа пациентов в сравнении с предыдущей неделей составил 6,1%.

Глава Комздрава напомнил, что в Петербурге заработало такси для доставки пациентов на КТ-исследование. Для петербуржцев эта услуга бесплатна.

Фото: Piter.tv