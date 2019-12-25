Суд оштрафовал родильный дом №9 в Петербурге на 100 тысяч рублей

Родильный дом №9 на улице Орджоникидзе привлекли к ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Было установлено, что в период с 7 августа по 1 сентября роддому выдали предписание о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей. В этот период у пациентки был обнаружен коронавирус. Несмотря на это при проверке 1 сентября в учреждении был выявлен целый ряд нарушений.
В роддоме не велись листы наблюдения за контактными сотрудниками, отсутствовали листы наблюдения за контактными сотрудниками по заболевшей коронавирусом пациентке. Журнал регистрации инфекционных заболеваний отсутствовал. В предоставленных данных отсутствует информация о нескольких заболевших, соответствующим образом не была организована термометрия и обеззораживание воздуха и так далее.
Защитник вину в совершении административного правонарушения признала, пояснила, что все нарушения были сразу устранены. Просила назначить наказание ниже низшего предела.
Московский районный суд назначил наказание в виде штрафа в размере 100 000 рублей.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что больницу имени Семашко за десяток нарушений оштрафовали.
Фото: роддом №9 / VK
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