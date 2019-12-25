Больницу имени Семашко за десяток нарушений оштрафовали на 100 тысяч

Летом больница принимала больных коронавирусом, но потом вернулась к плановой работе.

Пушкинский районный суд Петербурга привлек к административной ответственности СПб ГБУЗ "Городская больница №38 им. Н.А. Семашко" за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

С 20 мая по 17 июля 2020 года специалисты провели санитарно-эпидемиологическое расследование, выявлялись причины возникновения заболевания коронавирусом. Его обнаружили у 12 пациентов и 1 сотрудника.

Расследование показало, что журнал термометрии сотрудников велся нерегулярно, журналы проведения генеральных и текущих уборок не велся вовсе, не были предоставлены документы о проведении текущей дезинфекции, в туалетах не было жидкого была, изменение диагноза, выздоровления, летальных исходов не велось в установленном порядке и так далее.

В медучреждении частично признали вину. Суд назначил наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей.

С 12 сентября больница вновь начала принимать больных коронавирусом.

Фото: vk.com/gb38_spb