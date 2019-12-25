Больницу имени Семашко перевели на работу с коронавирусом

Плановая госпитализация приостановлена до обратного перепрофилирования.

Комитет по здравоохранению Петербурге 12 сентября объявил, что с этого дня городская больница №38 имени Семашко в Пушкине перепрофилирована в инфекционный стационар для лечения больных с заболеваниями, вызванными коронавирусом.

Плановая госпитализация приостановлена до обратного перепрофилирования. Акушерское отделение больницы также работает на прием пациентов с инфекционными заболеваниями с 14 сентября 2020 – добавили в комитете.

Отмечается, что на текущий момент гериатрическое отделение больницы на Павловском шоссе продолжит работу в обычном режиме. Разрешено посещение родственников только для ухода за тяжелобольными и лежачими пациентами.

Фото: Piter.tv