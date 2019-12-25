За неделю в Петербурге зафиксировано рекордное число госпитализаций с COVID-19

С 7 по 13 декабря в Петербурге с коронавирусом и пневмониями госпитализировали 5785 человек.

Петербург побил антирекорд по числу госпитализаций пациентов с COVID-19 за неделю. Об этом со ссылкой на комитет по здравоохранению Северной столицы.

С 7 по 13 декабря в городе на Неве с коронавирусом госпитализировали 5785 горожан. В ведомстве заявили, что предыдущий пик в 5,5 тыс. госпитализаций был зафиксирован неделей ранее.

Летом этот показатель приближался максимум к 5 тысячам.

Ранее мы сообщали о том, что за сутки в Петербурге коронавирусом заболели 3768 человек.

Фото: Piter.TV