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За неделю в Петербурге зафиксировано рекордное число госпитализаций с COVID-19
Сегодня, 15:50
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За неделю в Петербурге зафиксировано рекордное число госпитализаций с COVID-19

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С 7 по 13 декабря в Петербурге с коронавирусом и пневмониями госпитализировали 5785 человек.

Петербург побил антирекорд по числу госпитализаций пациентов с COVID-19 за неделю. Об этом со ссылкой на комитет по здравоохранению Северной столицы.

С 7 по 13 декабря в городе на Неве с коронавирусом госпитализировали 5785 горожан. В ведомстве заявили, что предыдущий пик в 5,5 тыс. госпитализаций был зафиксирован неделей ранее. 

Летом  этот показатель приближался максимум к 5 тысячам.

Ранее мы сообщали о том, что за сутки в Петербурге коронавирусом заболели 3768 человек.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, коронавирус статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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