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За сутки в Петербурге коронавирусом заболели 3768 человек
Сегодня, 11:00
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За сутки в Петербурге коронавирусом заболели 3768 человек

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За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 080 в 85 регионах.

За минувшие сутки в Северной столице COVID-19 заболели 3768 петербуржцев.  Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 080 в 85 регионах. Больше всего случаев заражения в Москве –  6425 человек.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:  Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ и Республика Марий Эл.

Ранее мы сообщали о том, что стали известны наиболее частые причины смерти петербуржцев в 2020-м году.

Фото: Piter.TV

Теги: заражения коронавирус, коронавирус в спб, статистика коронавирус
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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