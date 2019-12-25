За сутки в Петербурге коронавирусом заболели 3768 человек

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 080 в 85 регионах.

За минувшие сутки в Северной столице COVID-19 заболели 3768 петербуржцев. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 28 080 в 85 регионах. Больше всего случаев заражения в Москве – 6425 человек.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: Республика Тыва, Ханты-Мансийский автономный округ, Ненецкий автономный округ и Республика Марий Эл.

Ранее мы сообщали о том, что стали известны наиболее частые причины смерти петербуржцев в 2020-м году.

Фото: Piter.TV