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Стали известны наиболее частые причины смерти петербуржцев в 2020-м году
Сегодня, 19:55
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nadezhda_sib

Стали известны наиболее частые причины смерти петербуржцев в 2020-м году

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В 2020-м году вырос общей показатель смертности.

Показатель общей смертности в период с января по октябрь 2020 в Петербурге  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 15,3%. Одной из причин стал коронавирус, узнал "ТАСС" в пресс-службе городского комитета по здравоохранению. 

Чаще всего петербуржцы уходят от болезней кровообращения и новообразований, а также из-за заболеваний новой коронавирусной инфекцией. COVID-19 "вытеснил" класс травм и отравлений. 

По росту показателей общей смертности в России Северная столица заняла 10-е место. 

Ранее стало известно, что в ноябре в Петербурге скончались 6829 человек. Такого числа за ноябрь не было как минимум последние 10 лет. 

Фото: Piter.TV

Теги: смертность, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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