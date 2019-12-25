Стали известны наиболее частые причины смерти петербуржцев в 2020-м году

Показатель общей смертности в период с января по октябрь 2020 в Петербурге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 15,3%. Одной из причин стал коронавирус, узнал "ТАСС" в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
Чаще всего петербуржцы уходят от болезней кровообращения и новообразований, а также из-за заболеваний новой коронавирусной инфекцией. COVID-19 "вытеснил" класс травм и отравлений.
По росту показателей общей смертности в России Северная столица заняла 10-е место.
Ранее стало известно, что в ноябре в Петербурге скончались 6829 человек. Такого числа за ноябрь не было как минимум последние 10 лет.
Фото: Piter.TV
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