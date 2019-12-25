За неделю в Петербурге с COVID-19 госпитализированы более 5,3 тысяч человек

Итоги минувшей недели подвел глава городского комитета по здравоохранению.

За неделю в Петербурге с коронавирусом госпитализированы 5 386 человек – они находятся в стационарах, которые перепрофилированы под прием больных с коронавирусной инфекцией. Об этом 6 декабря на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказал глава комитета по здравоохранению Северной столицы Дмитрий Лисовец.

Глава комитета обратил внимание, что наблюдается небольшое снижение госпитализированных в сравнении с предыдущей неделей – снижение составляет 1,85%. Кроме того, Дмитрий Лисовец подвел итоги недели в сфере здравоохранения в городе. Он напомнил, что в Московском районе начал работу Амбулаторный центр по диагностике новой коронавирусной инфекции, созданный на базе Городского противотуберкулезного диспансера. Кроме того, число горожан, вакцинированных от гриппа, превысило 3 миллиона человек. Вакцинация закончится во второй половине декабря.

Новшества ожидаются с 7 декабря – в скорой помощи и перепрофилированных стационарах будут применять экспресс-тесты для выявления COVID-19. Наличие вируса смогут определять за 20 минут.

Фото: Piter.tv