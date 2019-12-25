В Петербурге открыли еще один КТ-центр для пациентов на амбулаторном лечении

В нем можно не только пройти диагностику, но и получить консультацию. Направление в Центр выписывает врач.

В Петербурге появился 10-й по счету КТ-центр для больных, находящихся на амбулаторном лечении. Новый центр будет обслуживать жителей Московского района, сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению 4-го декабря.

Амбулаторный центр по диагностике новой коронавирусной инфекции будет работать на базе Городского противотуберкулезного диспансера. Ранее там принимали детей с закрытой формой туберкулеза, которая не является опасной для окружающих, что позволило перепрофилировать его для оказания помощи пациентам с COVID-19. Дети продолжат получать помощь, но в других помещениях через отдельный вход.

В Центре будут делать КТ легких, анализ на коронавирус методом ПЦР, пульсоксиметрию, определять уровень глюкозы в крови, проводить ЭКГ и заключительную консультацию врача по результатам обследования. Пациент лечится амбулаторно, если его температура тела составляет менее 38,5, ЧДД менее 22, а сатурация выше 83.

Ранее Piter.TV опубликовал список других девяти РКТ-центров, однако в них можно попасть только по направлению участкового врача или бригады скорой помощи.

Фото: комитет по здравоохранению СПб