В Росздравназдоре сообщили об импортозамещении оборудования для диагностики, профилактики и реабилитации

Ведомство проводит работу по импортозамещению оборудования в сотрудничестве с Минздравом.

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова доложила об импортозамещении оборудования для диагностики, профилактики и реабилитации. Об этом она заявила на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

По ее словам, ведомство проводит работу по импортозамещению оборудования в сотрудничестве с Минздравом. Самойлова отметила, что в прошлом году доля отечественного оборудования для реабилитации достигла 46%. В нынешнем году показатель составил 50%.

Также Самойлова заявила, что в рамках нацпроекта "Здравоохранение" Росздравнадзор контролирует закупки медоборудования и медизделий.

Ранее Мишустин отметил важность получения военными всех соцгарантий.

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