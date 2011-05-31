Мишустин отметил важность получения военными всех соцгарантий

Глава кабмина РФ рассказал о задаче правительства.

Российское правительство считает важным, чтобы военнослужащие получали все социальные гарантии от государства. Соответствующее заявление в рамках выступления на заседании координационного совета при кабинете министров сделал председатель Михаил Мишустин. Он открыл мероприятие, посвященное обеспечению потребностей Вооруженных сил страны.

Еще одно значимое направление нашей работы - это социальные гарантии. Крайне важно, чтобы те, кто выполняет свой долг, получали всю нужную помощь. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Премьер-министр России обратил внимание участников заседания на материальное снабжение военнослужащих, включая и мобилизованных граждан. Он призвал коллег тщательно следить за тем, чтобы финансирование осуществлялось своевременно и в полном объеме.

Мишустин отметил рост числа программистов, работающих в России.

Фото и видео: Правительство России