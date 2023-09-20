Мишустин отметил рост числа программистов, работающих в России

Глава камина РФ рассказал о ситуацию в it-отрасли России.

Количество работающих в России программистов увеличилось с прошлого года на 15%, а сейчас в стране трудятся более 820 тысяч it-специалистов.Соответствущее заявление председатель российского правительства сделал в видеообращении к участникам международного форума Kazan Digital Week-2023. Чиновник подчеркнул, что в стране власти запустили 33 индустриальных центра компетенций, необходимых для объединения усилий крупных заказчиков и опытных разработчиков. В эти формирования вошли порядка 300 ведущих отраслевых организаций и 700 профильных экспертов.

Благодаря такому системному подходу можно найти области, где особенно чувствуется зависимость от зарубежных цифровых продуктов, и активизировать их замещение, чтобы сохранить стабильность производственных, проектно-конструкторских, финансово-технологических и социальных процессов на предприятиях. Сформированный портфель уже насчитывает примерно двести проектов. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин заявил, что городскую среду новых регионов надо быстро привести к стандартам РФ.

Фото и видео: Правительство России