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Мишустин заявил, что городскую среду новых регионов надо быстро привести к стандартам РФ

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Глава правительства напомнил, что президент РФ подчеркивал важность развития инфраструктуры.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что городскую среду новых регионов надо быстро привести к стандартам РФ. Об этом он сообщил на стратегической сессии "Стратегия развития инфраструктуры".

Глава правительства напомнил, что президент Владимир Путин подчеркивал важность развития инфраструктуры. По словам Мишустина, в рамках этой работы будут реализованы масштабные планы по улучшению облика городов и поселков. Он также призвал уделить особое внимание новым регионам страны.

Там необходимо в кратчайшие сроки создать городскую среду по тем же стандартам, которые действуют во всех российских субъектах.

Михаил Мишустин, премьер-министр России

Ранее Мишустин обозначил приоритетные направления сотрудничества России и Узбекистана.

Видео: Правительство России

Теги: городская среда, михаил мишустин, новые регионы, премьер-министр россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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