Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что городскую среду новых регионов надо быстро привести к стандартам РФ. Об этом он сообщил на стратегической сессии "Стратегия развития инфраструктуры".
Глава правительства напомнил, что президент Владимир Путин подчеркивал важность развития инфраструктуры. По словам Мишустина, в рамках этой работы будут реализованы масштабные планы по улучшению облика городов и поселков. Он также призвал уделить особое внимание новым регионам страны.
Там необходимо в кратчайшие сроки создать городскую среду по тем же стандартам, которые действуют во всех российских субъектах.
Михаил Мишустин, премьер-министр России
Ранее Мишустин обозначил приоритетные направления сотрудничества России и Узбекистана.
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