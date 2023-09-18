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Мишустин обозначил приоритетные направления сотрудничества России и Узбекистана

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Он добавил, что одним из самых перспективных направлений является энергетика.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обозначил приоритетные направления сотрудничества Москвы и Ташкента. Об этом он заявил на встрече с премьером Узбекистана Абдуллой Ариповым.

Мишустин напомнил о присутствии крупнейших российских компаний в Узбекистане. По его словам, их суммарные инвестиции составляют пятую часть от общего объема иностранных капиталовложений. Также глава российского правительства отметил рост совместных проектов Москвы и Ташкента в промышленности и транспортной инфраструктуре. Он добавил, что одним из самых перспективных направлений является энергетика.

Ранее мы сообщали, что Мишустин встретился с премьер-министром Узбекистана.

Видео: Правительство России

Теги: михаил мишустин, премьер-министр россии, сотрудничество, узбекистан
Категории: Лента новостей, Новости России,

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