Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Российский премьер принял своего коллегу из Узбекистана в Доме Правительства. Стороны обсудят широкий круг вопросов торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами. Также сообщается, что особое внимание на переговорах уделят активизации взаимодействия в сфере промышленности, энергетики, транспорта и других областях.
Ранее мы сообщали, что в России 58 регионов получат еще 10 млрд рублей на развитие отелей и глэмпингов.
Видео: Правительство России
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