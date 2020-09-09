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Мишустин встретился с премьер-министром Узбекистана

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Стороны обсудят широкий круг вопросов торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин встретился с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Российский премьер принял своего коллегу из Узбекистана в Доме Правительства. Стороны обсудят широкий круг вопросов торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества между странами. Также сообщается, что особое внимание на переговорах уделят активизации взаимодействия в сфере промышленности, энергетики, транспорта и других областях.

Ранее мы сообщали, что в России 58 регионов получат еще 10 млрд рублей на развитие отелей и глэмпингов.

Видео: Правительство России

Теги: абдулла арипов, встреча, михаил мишустин, премьер-министр россии, премьер-министр узбекистана
Категории: Лента новостей, Новости России,

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Dibacese SomSeito
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