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В России 58 регионов получат еще 10 млрд рублей на развитие отелей и глэмпингов

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Глава кабмина РФ оценил господдержку туристической отрасли.

Михаил Мишустин на оперативном заседании российского правительства рассказал о том, что 58 регионов страны получат из федерального бюджета еще десять миллиардов рублей на развитие отелей и глэмпингов. Чиновник заметил, что по поручению главы государства Владимира Путина власти продолжают поддерживать отечественных инвесторов, которые вкладываются в проекты по созданию модульных некапитальных средств размещения. Эта работа дает возможность гражданам отдыхать в комфортных и безопасных для себя условиях. Ранее на реализацию цели кабмин уже направлял восемь миллиардов рублей.

Таким образом, будет создано свыше 8 тыс. номеров в гостиницах, что станет весомым стимулом для развития регионов, а у граждан к новому отпускному сезону, уже в следующем году, появится более широкий выбор всех вариантов отдыха.

Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Правительство выделит более 500 млн рублей на реконструкцию защитных гидротехнических сооружений ЕАО.

Фото и видео: Правительство России

Теги: бюджет, глэмпинг, кабмин, михаил мишустин, отели, регионы, туризм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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