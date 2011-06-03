В "Охта Молле" можно бесплатно пройти медицинскую диагностику

Зона "Территория здоровья" будет работать всего неделю.

В торговом комплексе "Охта Молл" в Красногвардейском районе пройдут тематические мероприятия на тему здоровья. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению Петербурга.

В ТЦ установят тренажеры, диагностические приборы и макеты для просветительских мероприятий. Всего будет 8 зон: управление сердечно-сосудистыми рисками, свободное дыхание, здоровый кишечник, свободное движение, "Искусство видеть", здоровая кожа, женское и мужское здоровье.

Посетители могут получить консультацию и пройти диагностику. "Территория здоровья" будет работать с 18 до 24 апреля с 14 до 20 часов.

Фото: Piter.tv