Вакцинацию от гриппа прошли 3 миллиона петербуржцев

Губернатор города отметил важность вакцинации.

В четверг, 3 декабря, количество привившихся от гриппа жителей Петербурга превысило три миллиона, рассказали в Смольном.

В начале месяца это число составило 3 027 208 человек, из них – 2 548 226 взрослых и 478 982 детей. За этот год нужно вакцинировать 3,24 миллиона человек. Уточняется, что 2,7 млн человек будут повышать иммунитет в рамках национального календаря прививок.

Губернатор города отметил важность вакцинации и попросил не усугублять и так напряженную эпидемическую ситуацию. Он отметил, что прививка от гриппа – "эффективное средство, особенно в осенне-зимний период".

Всего в городе работают 262 прививочные бригады.

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