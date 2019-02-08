Ученые СПбГУ: прививка от туберкулеза облегчает течение COVID-19

Специалисты проанализировали научные работы и статистику заболеваемости коронавирусом в разных странах.

Ученые Санкт-Петербургского Государственного университета выявили связь между прививкой от туберкулеза и заболеваемостью коронавирусом. Об этом сообщил "Петербургский дневник".

Так, проанализировав около 100 научных работ и статистику по заболеваемости коронавируса в разных странах, был сделан вывод, что распространение COVID-19 происходит медленнее там, где велик процент вакцинированных от туберкулеза вакциной БЦЖ (бациллами Кальметта-Герена), а сама эта прививка, сделанная в раннем детстве, меняет иммунную систему, и заболеваемость коронавирусом протекает менее тяжело. Смертность оказалась ниже в тех странах, где работали и работают национальные программы иммунизации вакциной. Речь идет о странах Восточной Европы, Финляндии, Китае, Японии, Корее, Средней и Южной Азии, Африке.

Обратная связь наблюдается в в США, Италии, Нидерландах, Бельгии, западных землях Германии – там массовая БЦЖ-вакцинация никогда не проводилась или прекратилась более 20 лет назад.

Вопрос о взаимосвязи БЦЖ и коронавирусом возник еще в начале пандемии весной, но стоит уточнить, что статистики по пациентам с COVID-19 еще недостаточно.

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