Смольный планирует на 23% увеличить число коек для пациентов с коронавирусом

На сегодняшний день развернуты 11 тысяч коек.

Власти Северной столицы намерены увеличить число коек для пациентов с коронавирусом на 23%. Об этом рассказал вице-губернатор Евгений Елин.

Известно, что в данный момент в Петербурге развернуты 11 тысяч коек для пациентов с COVID-19. Из них свободно лишь 5-6%. При этом Елин заявил, что нынешняя ситуация с коронавирусом в Северной столице напряженная, но не критическая.

Напомним, что за прошедшие сутки в Петербурге выявили 3692 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 210.

Ранее мы сообщали о том, что Петербург опустился на второе место по числу коронавирусных смертей за сутки.

Фото:Piter.TV