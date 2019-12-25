Петербург опустился на второе место по числу коронавирусных смертей за сутки

Предыдущие два дня Северная столица лидировала в списке.

Петербург, который два дня подряд занимал первое место в списке городов России по числу коронавирусных смертей за сутки, опустился на вторую строчку. За прошедшие 24 часа в городе выявили 69 новых летальных случаев от КОВИД. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

На первое место вернулась столица России Москва, где скончались еще 73 человека. В топ-3 также попала Московская область с 36-ю умершими. В целом по России зарегистрировано 554 новых летальных исходов от коронавируса.

С начала пандемии жертвами КОВИД стали 41 607 россиян, из больниц по выздоровлению выписали 1 859 851 человек.

Ранее мы писали, что в больницах и поликлиниках Петербурга работают более двух тысяч студентов-медиков.

Фото: Piter.TV