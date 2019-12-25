В больницах и поликлиниках Петербурга работают более двух тысяч студентов-медиков

В настоящий момент ощущается нехватка медсестер и рентген-лаборантов, а также врачей-анестезиологов.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала "Россия-24" рассказал о колоссальной нагрузке врачей в условиях пандемии коронавируса. В связи с этим в больницах и поликлиниках города с КОВИД-пациентами также работают 2,5 тысячи старшекурсников медицинских вузов.

В настоящий момент в городских стационарах штабы набраны, однако все еще ощущается нехватка медсестер и рентген-лаборантов. Из врачебных специальностей больше всего нужны врачи-анестезиологи.

Ранее мы писали, что в Петербурге осталось 6% свободных коек для коронавирусных больных.

Фото: Piter.TV