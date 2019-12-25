В Петербурге осталось 6% свободных коек для коронавирусных больных

Всего в Петербурге развернута 10 901 койка.

Губернатор Петербурга отметил, что ситуация с коронавирусом сложная. В 16 городских и 5 федеральных стационарах развернули 10 901 койку. Однако свободны из них 6%. Об этом сообщили в Смольном.

Места можно увеличить за три дня с помощью больниц, где оказывают плановую помощь, но при этом важно сохранить оказание плановой помощи. Так, с 1 декабря задействован НИИ фтизиопульмонологии. Прием пациентов в скором времени начнет центр имени Алмазова. Это даст дополнительные 250 коек.

Во второй половине декабря начнет работу корпус-трансформер Госпиталя ветеранов войн: коечный фонд составит 405 коек. Также заработает корпус-трансформер в Колпино: в нем имеется 420 койки. До конца декабря начнут работу четыре корпуса "Ленэкспо": там развернут 154 койки, 15 из которых — реанимационные койки с ИВЛ.

Ранее мы писали, что губернатор назвал ситуацию с COVID-19 в Петербурге напряженной.

Фото: Piter.TV