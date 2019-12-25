Губернатор назвал ситуацию с COVID-19 в Петербурге напряженной

За весь период в Петербурге заболели 129 тысяч человек.

В среду, 2 декабря, губернатор Петербурга прокомментировал в эфире телеканала "Россия 24" ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в городе.

По его словам, более 129 тысяч жителей заболели коронавирусом за весь период. За прошедшие сутки выявили еще 3684 случая. Ко всему прочему, наблюдается недостаток противовирусных лекарств, которые прописывают, в том числе, для лечения инфекции. Также он отметил, что почти все больницы сегодня переполнены. В резерве осталось всего 6% от общего количества уже развернутых коек.

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Фото: Pirer.TV