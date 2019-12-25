  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Губернатор назвал ситуацию с COVID-19 в Петербурге напряженной
Сегодня, 18:26
194
smirenny

Губернатор назвал ситуацию с COVID-19 в Петербурге напряженной

0 0

За весь период в Петербурге заболели 129 тысяч человек.

В среду, 2 декабря, губернатор Петербурга прокомментировал в эфире телеканала "Россия 24" ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в городе.

По его словам, более 129 тысяч жителей заболели коронавирусом за весь период. За прошедшие сутки выявили еще 3684 случая. Ко всему прочему, наблюдается недостаток противовирусных лекарств, которые прописывают, в том числе, для лечения инфекции. Также он отметил, что почти все больницы сегодня переполнены. В резерве осталось всего 6% от общего количества уже развернутых коек.

Ранее мы писали, что владельцы 500 ресторанов просят губернатора запретить их работу в Новый год.

Фото: Pirer.TV

 

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
Миронова Ксюнечка
Сегодня 19:34

CEKC Знaкoмствa - здеcь все девки дaют в пoпу и бepут в pот, бeз дeнeг и oтношeний, все бeсплатнo и анoнимнo! Зaxоди и выбeрай дeвку ----- http://bit.do/resoo

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии