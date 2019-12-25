Владельцы 500 ресторанов просят губернатора запретить их работу в Новый год

Объединение предприятий общественного питания "Рестоград" обратилось к губернатору и Роспотребнадзору Петербурга.

К губернатору Петербурга и региональному Роспотребнадзору обратилось объединение предприятий общественного питания "Рестоград". Представители просят запретить работу ресторанов 31 декабря и 1 января 2021 года. Об этом сообщил РБК.

Благодаря такому решению, уверены в объединении, можно избежать риска возникновения новых заражений, к тому же рестораторы смогут продемонстрировать свою социальную и гражданскую ответственность. Кроме того, это позволит избежать жестких ограничений в работе ресторанов и кафе.

Ранее мы писали, что рестораны, театры и музеи в Петербурге закроют в новогодние праздники.

Фото: Pixabay