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В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3 692 человек
Сегодня, 11:00
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nastya960

В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3 692 человек

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Из стационаров выписали почти три тысячи пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 28145 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 5988 (21,3%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3692 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 210. За последние сутки подтверждена смерть 554 пациентов. В Петербурге подтвердили 69 новых смерти от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 29 502 человека, в том числе 2940 человек в Петербурге и 437– в Ленинградской области. 

Комздрав объяснил "аномальную" статистику смертности от коронавируса в Петербурге.

Фото: Pirer.TV

Теги: ицк, коронавирус
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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