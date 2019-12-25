В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился у 3 692 человек

Из стационаров выписали почти три тысячи пациентов.

За последние сутки в России подтвердили 28145 случаев коронавируса в 85 субъектах, в том числе 5988 (21,3%) без клинических проявлений. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В Петербурге выявили 3692 новых случая коронавируса, в Ленинградской области – 210. За последние сутки подтверждена смерть 554 пациентов. В Петербурге подтвердили 69 новых смерти от COVID-19.

За последние сутки из больниц выписали 29 502 человека, в том числе 2940 человек в Петербурге и 437– в Ленинградской области.

Комздрав объяснил "аномальную" статистику смертности от коронавируса в Петербурге.

Фото: Pirer.TV