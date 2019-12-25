Немцы оценили статью Путина к 80-летию нападения Германии на СССР

Она была опубликована в издании Die Zeit.

Читатели немецкой газеты Die Zeit прокомментировали статью президента России Владимира Путина, посвященную 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. На это обратило внимание агентство "РИА Новости".

Многие комментаторы, которые ознакомились с текстом, согласились с тезисами российского лидера, а также выразили надежду, что отношения между Москвой и Германией в скором времени улучшатся. Материал озаглавлен "Быть открытыми, несмотря на прошлое", он был опубликован в газете Die Zeit, полный русифицированный текст представлен на сайте Кремля.

Очень интересная статья, к сожалению для меня, слишком короткая. Замечательно прочитать здесь такого автора. комментарий читателя

Запад должен поверить Путину на слово! Ошибки, допущенные обеими сторонами, можно исправить, и мы начнем не новую гонку вооружений, а честное соревнование в духе партнерства. комментарий читателя

Спасибо, господин Путин, за эту статью. Мои бабушка и дедушка пережили ту войну, и я давно хотел, чтобы Европа и Россия сблизились друг с другом. Когда я читаю ваши строки, у меня даже получается представить, что это сработает. комментарий читателя

В своем материале российский президент затронул много тем, которые остаются актуальными на сегодняшний день. Так Путин заявил, что в настоящее время существует риск гонки вооружений. Глава государства отметил, что сегодня также наблюдается деградация системы европейской безопасности, вследствие чего нарастает напряжённость в международном сообществе.

Другой тезис – государственный переворот на Украине в 2014 году был организован Соединенными Штатами и поддержан Европой. Путин подчеркнул, что на примере украинских событий тех лет стало ясно, к чему может привести агрессивная политика.

Также российский лидер заявил, что РФ выступает за восстановление партнерства с Европой. Путин считает, что у Российской Федерации и Европы есть много тем, которые представляют взаимный интерес.

Ранее жителей Германии возмутило видеообращение канцлера страны Ангелы Меркель, посвященное дню начала Великой Отечественной войны. В своей речи она назвала дату начала войны поводом для стыда немцев. По мнению некоторых комментаторов, именно Меркель "несет ответственность за плохие отношения с РФ".

Фото: kremlin.ru