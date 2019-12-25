Путин увидел риск новой гонки вооружений

Он считает, что вся система европейской безопасности сильно деградировала

Президент России Владимир Путин заявил, что в настоящее время существует риск гонки вооружений. Об этом он сообщил в своей статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", посвященной 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Материал опубликован в газете Die Zeit, полный русифицированный текст представлен на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что сегодня наблюдается деградация системы европейской безопасности, вследствие чего нарастает напряжённость в международном сообществе.

Мы упускаем огромные возможности, которые нам даёт кооперация, тем более она так важна сейчас, когда все мы столкнулись с общими вызовами - пандемией и её тяжелейшими социально-экономическими последствиями. Владимир Путин, президент РФ

Российский лидер отметил, что мирового процветания возможно достичь с помощью совместных усилий всех государств мира. В число этих стран также входит и Российская Федерация, которая неразрывно связана с Европой.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров продекламировал стихотворение Константина Симонова "Тот самый длинный день в году".

Фото: kremlin.ru