Лавров прочитал стихотворение к 80-летию начала войны

Декламация состоялась в рамках международной акции к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров продекламировал стихотворение Константина Симонова "Тот самый длинный день в году". Об этом информирует пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Видео, на котором министр декламирует стихотворение, распространено на страницах в социальных сетях МИД России.

Чтение произведения советского писателя состоялось в рамках международной акции к 80-летию начала Великой Отечественной войны. В ней принимают участие главы министерств иностранных дел стран-членов Содружества Независимых Государств.

Напомним, президент России Владимир Путин подготовил специальную статью к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны. Данный материал будет опубликован в одном из ведущих изданий ФРГ. В своей прошлогодней статье Путин отметил большой вклад Советского Союза в победу над нацизмом, а также отстаивание РФ исторической правды о Второй мировой войне. Статья была опубликована на пяти иностранных языках.

Ранее в Германии возмутились речью Меркель о Великой Отечественной войне.

Видео: Telagram/МИД РФ