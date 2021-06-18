Лавров: в отношениях России и США не будет "игры в одни ворота"

В МИД РФ прокомментировали итоги женевского саммита.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что в отношениях России и США не будет "игры в одни ворота". Об этом чиновник рассказал журналистам на пресс-конференции в Москве. Специалист прокомментировал американские оценки итогов саммита Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве. Глава МИД РФ подчеркнул, что читал отзывы иностранных коллег и официальных лиц.

Они сказали: "Надо нам вернуть персонал, который будет обеспечивать работу посольства, надо добиться от России ответа на обвинения, связанные с деятельностью хакеров и освобождения американцев, которые отбывают срок в местах лишениях свободы. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров подчеркнул, что эта позиция не соответствует тому подходу, о котором говорили американский и российский президенты. Сергей Лавров объяснил, что рассчитывает на то, что его речь услышат те, кто комментирует итоги саммита подобным образом. В МИД заметили, что между США и РФ не будет игры в одни ворота.

Лавров оценил возвращение послов России и США к работе.

Видео: МИД России