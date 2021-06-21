В Германии возмутились речью Меркель о Великой Отечественной войне

Пользователи интернета считают, что именно канцлер виновата в плохих отношения с РФ.

Жителей Германии возмутило видеообращение канцлера страны Ангелы Меркель, посвященное дню начала Великой Отечественной войны. На комментарии пользователей обратило внимание агентство "РИА Новости".

В своей речи Меркель назвала дату начала войны поводом для стыда немцев. По ее словам, страна по сей день признает свою ответственность за преступления режима Гитлера. Также Меркель заявила о необходимости поддержания диалога с Россией, несмотря на имеющиеся разногласия.

Немцы в интернете не согласились с канцлером ФРГ.

Какое отношение имеют к этому мои внуки в возрасте 19 лет и 21 года? Перестаньте постоянно напоминать про это данным поколениям. комментарий пользователя Facebook

В восьмидесятый раз... Я не виновата в том, что произошло за 40 лет до моего рождения. комментарий пользователя Facebook

А как насчет походов крестоносцев? Стоит ли нам стыдиться этого? Мне стыдно за нынешнее отношение к России! комментарий пользователя Facebook

По мнению некоторых комментаторов, именно Меркель "несет ответственность за плохие отношения с РФ".

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе своего выступления 9 мая 2021 года на Параде Победы в Москве заявил, что в настоящее время многое из идеологии нацизма вновь пытаются поставить на вооружение в мире. По словам главы государства, история требует делать выводы и извлекать из нее уроки, а Великая Отечественная война принесла человечеству множество сложных испытаний, которые невозможно забыть. Также Путин подчеркнул, что нельзя прощать и оправдывать тех, кто снова замышляет агрессивные планы.

Ранее мы сообщали, что президент РФ подготовил статью к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Данный материал будет опубликован в одном из ведущих изданий ФРГ.

Фото: скриншот YT / Ihr Programm