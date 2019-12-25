Глава РФ отметил, что украинские события были поддержаны Европой.

Президент России Владимир Путин заявил, что государственный переворот на Украине в 2014 году был организован Соединенными Штатами и поддержан Европой. Об этом он сообщил в своей статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", посвященной 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Материал опубликован в газете Die Zeit, полный русифицированный текст представлен на сайте Кремля.

Зачем США организовали переворот, а страны Европы безвольно его поддержали, спровоцировав раскол в самой Украине и выход Крыма из ее состава? Владимир Путин, президент РФ

Он подчеркнул, что на примере украинских событий тех лет стало ясно, к чему может привести агрессивная политика. Путин задался вопросом, в чем был смысл вооруженного переворота, если на тот момент действующий президент Украины Виктор Янукович согласился с требованиями оппозиционеров.

Глава государства также отметил, что после холодной войны многие страны, составляющие международное сообщество, были поставлены НАТО перед "искусственным выбором", который заключался перехода на сторону коллективного Запада, либо союзничества с Россией.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров продекламировал стихотворение Константина Симонова "Тот самый длинный день в году". Чтение произведения советского писателя состоялось в рамках международной акции к 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Фото: kremlin.ru