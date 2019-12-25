Путин: Россия выступает за восстановление партнерства с Европой

У РФ и Европы есть много тем, которые представляют взаимный интерес.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ выступает за восстановление партнерства с Европой. Об этом он сообщил в своей статье "Быть открытыми, несмотря на прошлое", посвященной 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Материал опубликован в газете Die Zeit, полный русифицированный текст представлен на сайте Кремля.

По его словам, у Российской Федерации и Европы есть много тем, которые представляют взаимный интерес.

Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем. Владимир Путин, президент РФ

Ранее в Германии возмутились речью Ангелы Меркель о Великой Отечественной войне. В ней канцлер назвала дату начала войны поводом для стыда немцев. По ее словам, страна по сей день признает свою ответственность за преступления нацистского режима. По мнению некоторых комментаторов, именно Меркель "несет ответственность за плохие отношения с РФ".

Фото: kremlin.ru