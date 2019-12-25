В памятном мероприятии принял участие посол Анатолий Антонов.

Акция ко Дню памяти и скорби прошла в Вашингтоне. Около 21 часа вечера 21 июня по местному времени (04:00 часа утра 22 июня по московскому времени) в столице США состоялось мероприятие под названием "Свеча памяти". Дипломаты и представители военного атташата Москвы вспомнили погибших во время ВОВ. Сотрудники Минобороны и ученики школы при посольстве РФ зажгли свечи в сиреневом "Саду памяти". Он разбит на территории российского дипломатического представительства. В центре участка специалисты выложили надпись "80 помним". Вокруг объекта были установлены стенды с историческими фотографиями, на которых оказались запечатлены основные моменты войны, а на экранах демонстрировалась видеохроника тех лет.

Проведенная церемония стала одним из первых публичных мероприятий, в которых принимал участие посол РФ в Вашингтоне после возвращения из Москвы. О решении вернуть дипломатов заговорили Владимир Путин и Джо Байден после встречи в Женеве 16 июня.

Напомним, что мемориальное событие "Свеча памяти" организуется в Вашингтоне в пятый раз. В 2019 году оно состоялось около Мемориала Второй мировой войны центре города. В прошлом году, как и в текущем, формат мероприятия пришлось ограничить из-за пандемии.

В сквере имени Ольги Берггольц зажгли "Свечу памяти" в честь освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

Фото: Piter.tv