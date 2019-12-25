Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

За последние сутки в России выявлено подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 у 6 411 человек в 83 регионах.

В России за сутки выявлено 6 411 случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах страны.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает новые данные по ситуации с коронавирусом в России по состоянию на утро 28 апреля.

По регионам новые случаи коронавирусной инфекции (+ 6 411) распределились следующим образом:

1. Москва 3075

2. Московская область 523

3. Санкт-Петербург 198

4. Республика Дагестан 153

5. Республика Северная Осетия 148

6. Рязанская область 101

7. Нижегородская область 89

8. Свердловская область 85

9. Владимирская область 79

10. Тульская область 70

11. Калужская область 67

12. Мурманская область 67

13. Курская область 65

14. Республика Татарстан 65

15. Оренбургская область 65

16. Ростовская область 64

17. Воронежская область 62

18. Республика Башкортостан 61

19. Новосибирская область 60

20. Орловская область 53

21. Краснодарский край 51

22. Челябинская область 48

23. Ярославская область 47

24. Красноярский край 47

25. Смоленская область 45

26. Приморский край 45

27. Республика Ингушетия 43

28. Ханты-Мансийский АО 41

29. Калининградская область 39

30. Чувашская Республика 39

31. Пензенская область 39

32. Ленинградская область 38

33. Кабардино-Балкарская Республика 38

34. Республика Марий Эл 38

35. Ставропольский край 37

36. Кировская область 35

37. Тамбовская область 33

38. Республика Мордовия 32

39. Саратовская область 32

40. Белгородская область 30

41. Ульяновская область 29

42. Хабаровский край 28

43. Брянская область 26

44. Липецкая область 26

45. Волгоградская область 25

46. Костромская область 22

47. Республика Хакасия 22

48. Ненецкий автономный округ 18

49. Чеченская Республика 18

50. Республика Бурятия 18

51. Пермский край 17

52. Ивановская область 14

53. Алтайский край 14

54. Карачаево-Черкесская Республика 13

55. Ямало-Ненецкий АО 12

56. Еврейская АО 12

57. Омская область 11

58. Новгородская область 10

59. Тверская область 9

60. Республика Калмыкия 9

61. Республика Адыгея 8

62. Астраханская область 8

63. Самарская область 8

64. Иркутская область 8

65. Камчатский край 8

66. Республика Коми 7

67. Забайкальский край 7

68. Республика Саха (Якутия) 7

69. Республика Карелия 6

70. Архангельская область 6

71. Вологодская область 5

72. Удмуртская Республика 5

73. Тюменская область 5

74. Томская область 5

75. Псковская область 4

76. Кемеровская область 4

77. г. Севастополь 3

78. Курганская область 2

79. Республика Тыва 1

80. Амурская область 1

81. Магаданская область 1

82. Сахалинская область 1

83. Республика Крым 1

Нарастающим итогом с начала эпидемии в России 93 558 случаев (+7,4%) коронавирусной инфекции во всех регинах России. Из них 867 летальных исходов, выздоровели 8456 человек.

Сегодня ранее: В Москве выздоровели за сутки 606 человек.