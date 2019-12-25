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В Москве за сутки выздоровели более 600 человек с COVID-19
Сегодня, 10:27
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MShaffter

В Москве за сутки выздоровели более 600 человек с COVID-19

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Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 4130.

За сутки в Москве 606 пациентов с коронавирусной инфекцией выписаны по выздоровлению.

Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития, утром 28 апреля сообщила, что в столице полностью вылечились от коронавирусной инфекции еще 606 пациентов. Таким образом, с начала эпидемии количество выздоровевших равняется 4 130.

606 человек — это почти в два раза больше, чем выздоравливало в среднем в сутки за прошедшие дни. Всего количество людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 4130. Надеемся, что эта позитивная динамика продолжится.

Анастасия Ракова,  заммэра Москвы по вопросам социального развития

В Москве за сутки скончались 44 пациента с подтвержденным COVID-19.

Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Новости России, Общество, Здоровье,

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