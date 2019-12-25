В Москве за сутки скончались 44 человека с коронавирусом

Общее количество летальных исходов пациентов с коронавирусной инфекцией в Москве 44 человека.

В Москве за сутки скончалось еще 44 пациента с коронавирусом.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом по Москве сообщает, что за сутки зафиксировано 44 летальных исхода пациентов с коронавирусной инфекцией. Таким образом, в столице скончалось 479 инфицированных COVID-19.

Московские медики сообщают, что в больницах увеличивается количество пациентов в тяжелом состоянии и пациентов молодого возраста.

Ранее:ВОЗ заметила снижение темпов распространения коронавируса в Москве

Фото: Piter.TV