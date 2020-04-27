Мелита Вуйнович рассказала об оптимистичной ситуации в трех регионах России.

ВОЗ заметила снижение темпов распространения коронавируса в Москве. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович. Специалист считает, что на территории столицы, Подмосковья и Петербурге снижаются темпы прироста заболевших COVID-19.

Мелита Вуйнович заметила, что в остальных регионах России эпидемиологическая картина не настолько оптимистична. Она добавила, что с учетом введения жестких ограничений картина заражения по стране сначала выйдет на плато, а после будет неизбежно снижаться. Этапы эпидемии будут соответствовать эпидемиологическим законам, пока ученые не создадут эффективную вакцину против инфекции.

Напомним, что 27 апреля Россия обогнала по количеству зараженных Китай. Сейчас страна находится на девятой позиции по количеству зараженных. Вирус выявлен у более чем 87 тысяч россиян. В Китае зарегистрировано лишь 84 тысяч инфицированных.

Лавров назвал попытки свалить на ВОЗ вину за COVID-19 неприемлемыми.